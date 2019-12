Opsteker voor Johnson: Europese parlementsleden Brexit Party stappen op en roepen op voor Conservatieven te stemmen TT

05 december 2019

11u38

Bron: The Guardian, Sky News 1 Vier Europese parlementsleden die in mei voor de Brexit Party van Nigel Farage zijn verkozen, stappen op uit de partij en roepen de voorstanders van de brexit op om volgende week op de Conservatieve partij van Boris Johnson te stemmen. De vier zijn het niet eens met de koers die Farage vaart en vrezen dat zijn strategie de brexit net meer op de helling plaatst.

De vier maken deel uit van de groep van 29, waarmee de Brexit Party in mei vanuit het niets de grootste partij in het Europees parlement werd. Maar zo populair de partij van Farage enkele maanden geleden nog was, zo moeilijk heeft ze het vandaag in de peilingen.

De Brexit Party zit gewrongen tussen opkomen voor zichzelf, en tegelijkertijd maken dat de brexit geen gevaar loopt. In het Britse kiessysteem wint telkens de grootste partij van het district, waardoor de pro-brexitstem verdelen tussen de Brexit Party en de Conservatieven van premier Johnson de anti-brexiteers in de kaart kan spelen. Farage besliste daarom al om al zijn kandidaten in de 317 districten waar de Conservatieven vorige keer de grootste waren, terug te trekken. In de overige districten blijft de partij zelf nog opkomen.

“Te veel mensen zijn met eigen ego bezig”

Maar die strategie staat onder druk van pro-brexiteers. John Longworth, voormalig secretaris-generaal van de Britse Kamer van Koophandel en Europees parlementslid voor de Brexit Party, stapt daarom samen met drie anderen op uit de partij. Gisteren werd hij door Farage al zelf geschorst omdat hij kritiek leverde op de strategie van de partij.

Anonieme partijleden vertelden vanmorgen aan The Sun dat ze hun eigen partij “niet meer kunnen steunen als die de brexit in gevaar brengt”. “Te veel mensen zijn enkel met hun ego bezig, terwijl ze bezig zouden moeten zijn met dat ene doel: uit de EU stappen. Het is al lang duidelijk dat de brexit gedoemd is tenzij de Conservatieven volgende week winnen. Maar sommigen van ons zitten zo vast in hun eigenbelang dat ze dat niet inzien.”

Nigel Farage zelf zegt in een mededeling vanochtend het te betreuren “dat vier van onze Europese parlementsleden niet lijken in te zien dat wij de Conservatieven net behoeden van grote verliezen in het zuiden en zuid-westen van Engeland. Ook drukken wij de Labourstemmen in de traditionele rode districten de kop in, zodat de Conservatieven daar makkelijker kunnen winnen.”

De Brexit Party wijst er op dat “een van de parlementsleden die opstappen de zus is van een minister in de regering van Johnson (Annunziata Rees-Mogg, de zus van Jacob Rees-Mogg, red.), een andere een partner heeft die werkt op het kabinet van die minister en dat nog een andere een persoonlijke vriend is van Johnson”.

Corbyn beschuldigd van antisemitisme

Ondertussen wordt Labour-leider Jeremy Corbyn volgens The Daily Telegraph persoonlijk beschuldigd van elf gevallen van antisemitisme. In een gelekt dossier, samengesteld door de Joodse Arbeidersbeweging, wordt beweerd dat Corbyn “herhaaldelijk geassocieerd wordt en betrokken was bij antisemitisme”, schrijft de Britse krant.

De organisatie beschuldigt de partij van Corbyn de “daders” te verdedigen en een “dekmantel” te zijn. The Daily Telegraph schrijft ook nog dat zeventien actieve en voormalige Labour-functionarissen verklaringen hebben afgelegd voor een officieel onderzoek van de Britse Commissie voor gelijkheid en mensenrechten.