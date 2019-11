Opsteker voor Catalaanse separatisten: “Voor zitting in EU-parlement geen nationale eed nodig” TT

12 november 2019

12u12

Bron: ANP, La Vanguardia 0 De Catalaanse separatist Oriol Junqueras had na de verkiezingen van 26 mei erkend moeten worden als Europees parlementslid. Dat is de mening van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Junqueras, die verkozen werd, mocht van Spanje de gevangenis niet verlaten om in Madrid een nationale eed af te leggen en kon daardoor ook niet zetelen. Maar het is enkel de kiezer die bepaalt of iemand Europees parlementslid wordt, en niet de lidstaat, zegt de advocaat-generaal van het Europese Hof nu.

Spaanse Europarlementsleden moeten volgens de Spaanse wet nog een nationale eed afleggen in Madrid voor ze zitting kunnen nemen. Maar voormalig Catalaans vicepremier Oriol Junqueras, die na de verkiezingen in mei nog in voorhechtenis zat voor het proces rond het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum, kreeg geen toelating om die eed te gaan afleggen en werd dus uiteindelijk geen parlementslid. Spanje zette zijn naam niet op de lijst van verkozen Europarlementariërs die naar de voorzitter van het parlement werd gestuurd.

Ook de gevluchte ex-premier Carles Puigdemont en minister Toni Comin, die allebei vlot verkozen werden, legden de eed niet af. Als ze naar Madrid waren gevlogen, zouden ze bij aankomst meteen opgepakt zijn. Daardoor zetelen ook zij niet in het parlement.

Maar de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie geeft Junqueras in zijn zaak nu alvast gelijk. Zitting in het parlement kan niet afhankelijk worden gesteld van het vervullen van enige formaliteit daarna, zoals het afleggen van een eed. Volgens de hoge adviseur van het hof moet het parlement zelf kunnen oordelen over de voorrechten en immuniteit van een van zijn leden. Het hof neemt het advies van de advocaat-generaal vaak over, maar niet altijd. Het hof erkent wel dat Junqueras ondertussen veroordeeld is en behalve een gevangenisstraf van 13 jaar ook gedurende die tijd uit zijn burgerrechten is ontzet. Daardoor geldt zijn immuniteit op dit moment niet meer.

De advocaat-generaal sprak zich enkel uit over de kwestie-Junqueras en niet over de zaak die Puigdemont en Comin hebben aangespannen. Het Gerecht van de EU, onderdeel van het hof, heeft eerder geoordeeld dat Spanje wel een nationale eed mag eisen en het parlement niet verplicht kan worden Puigdemont en Comin op te nemen. Daar zijn ze bij het hof tegen in beroep gegaan, een uitspraak moet nog volgen.