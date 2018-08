Opstarten kerncentrale Borssele alsnog uitgesteld

KVE

13 augustus 2018

17u09

Bron: Belga

0

De kerncentrale in Borssele in Zeeuws-Vlaanderen in het zuidwesten van Nederland wordt enkele dagen later opgestart dan gepland. Aanvankelijk zou deze vrijdag weer in bedrijf worden genomen. Dat is nu uitgesteld tot maandag, laat elektriciteitsproducent EPZ weten.