Opschudding in Cannes na valse geruchten over schietpartij

11 augustus 2020

In Cannes heeft een gerucht over een mogelijke schietpartij gisteravond voor massale opschudding gezorgd op de Croisette. De politie onderzoekt de zaak, maar vond tot hiertoe geen aanwijzingen dat er schoten zouden zijn afgevuurd of een ontploffing zou hebben plaatsgevonden.