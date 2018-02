Opschudding en gerechtelijk onderzoek na uitlatingen extreemrechtse politicus in Duitsland TTR

15 februari 2018

17u08

Bron: Belga 1 Uitlatingen van een politicus van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) omtrent de Turken in Duitsland hebben tot woede bij de Turkse gemeenschap geleid en het starten van een gerechtelijk vooronderzoek.

Op een politieke meeting had de voorzitter van de AfD in Saksen-Anhalt, André Poggenburg, omtrent de Turken in Duitsland gezegd dat "deze komijnhandelaren zelf een een genocide op 1,5 miljoen mensen in de kont hebben", waarmee hij verwees naar de genocide in Armenië die Ankara ontkent. Poppenburg voegde eraan toe dat die "kameeldrijvers" in Duitsland "niets hebben te zoeken en te zeggen", en "moeten terugkeren naar vanwaar ze komen".

De Turkse gemeenschap heeft laten weten klacht te zullen indienen. "Zulke beledigingen kan men niet naast zich leggen of in stilte verdragen", zei de voorzitter van de TGD (Turkse Gemeenschap in Duitsland), Gökay Sofuglu.

Het parket van Dresden heeft intussen een onderzoek ingeleid tegen Poggenburg, die parlementaire onschendbaarheid geniet. De justitie wil in een eerste fase de strafrechterlijke relevantie nagaan van wat de AfD-voorman wordt aangewreven.

