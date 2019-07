Oprukkend geweld in Syrië: 15 burgers komen om tijdens bombardementen

ses

13 juli 2019

20u29

Bron: Belga

0

Er hebben nieuwe bombardementen plaatsgevonden in Idlib. De regio in het noordwesten van Syrië wordt nog steeds gedomineerd door jihadisten en is daarnaast het doelwit van aanvallen van het regime, dat gesteund wordt door Russische troepen. Zeker 15 burgers, onder wie 6 kinderen, kwamen daarbij om het leven. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.