Oproer nadat Heineken hulp aanbiedt om HIV, malaria en tuberculose te bestrijden

Het wereldfonds ter bestrijding van malaria, HIV en tuberculose in Afrika (Global Fund) is zwaar onder vuur genomen nadat het bestuur besloot om samen te werken met Heineken. Heineken zou helpen bij intomen van die levensbedreigende ziektes. Gezondheidsorganisaties vrezen nu niet alleen voor een nieuw alcoholbeleid, maar ook voor overmatig alcoholgebruik.

In een open brief aan het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria hebben meer dan 2000 gezondheidsorganisaties hun twijfels geuit over de alliantie van het Global Fund met Heineken en opgeroepen tot een onmiddellijke beëindiging van de samenwerking.

"We zijn zeer bezorgd over dit partnerschap en de implicaties op de wereldwijde gezondheid", schreven Katie Dain van de NCD Alliance, Kristina Sperkova van de anti-alcoholgroep en Sally Casswell van de Global Alcohol Policy Alliance in een open brief.

"Een partnerschap met het Global Fund is van grote waarde voor Heineken. Het richt de aandacht op de kosten van schadelijk alcoholgebruik en positioneert Heineken bij overheden, het publiek en de wereldgemeenschap als een legitieme partner bij het implementeren van duurzame ontwikkelingsoplossingen. "

Heineken, de op één na grootste brouwer ter wereld, moet het Global Fund helpen om gezondheidszorgfaciliteiten en patiënten in afgelegen gebieden te bereiken. Volgens de laatst uitgegeven verklaring zou Heineken bovendien instaan om "een gemeenschappelijk doel verder te bevorderen" en zo de ziektes in Afrika te bestrijden.

Samenwerkingsverbanden

Het Global Fund bestaat uit een alliantie van overheden, pressiegroepen en de private sector. Het investeert gemiddeld 4 miljard dollar per jaar om infectieziekten te bestrijden. Het fonds heeft onlangs ook al samenwerkingsverbanden aangekondigd met de groep Unilever voor consumptiegoederen en de Zwitserse bank Lombard Odier.

"Het Wereldfonds gelooft sterk in de kracht van publiek-private partnerschappen om de voortgang te versnellen", aldus Peter Sands, directeur van het Wereldfonds.

"We zijn bijzonder enthousiast om de expertise van Heineken te gebruiken om innovatieve hulpmiddelen te ontwikkelen, HIV-preventie beter te benaderen en gedragsveranderingen te bevorderen. We kijken ook uit naar het aanscherpen van onze planningsvaardigheden om de inspanningen voor het leveren van grondstoffen en gezondheidsdiensten beter te ondersteunen, waar ze ook nodig zijn. Die inspanningen zijn van vitaal belang voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn in Afrika. "

Testen op medewerkers

In een verklaring zei Heineken CEO Jean-François van Boxmeer: "Heineken is al meer dan 100 jaar aanwezig in Afrika en zag de ernst van de aidsepidemie toenemen. We hebben medewerkers vanaf het begin vrijwillig getest op de behandeling van HIV, tuberculose en malaria. Dat blijven we tot op de dag van vandaag doen, maar we geven toe dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Door een partnerschap met het Wereldfonds te creëren, kunnen we samenwerken om een einde te maken aan die epidemieën in Afrika. "

Risicofactor verhogen

Gezondheidsdeskundigen en campagnevoerders hebben de aankondiging grotendeels afgekeurd en wijzen op aanwijzingen dat overmatig gebruik van alcohol de risicofactor van zowel HIV als tuberculose verhoogt.

"De aard van een partnerschap met de alcoholindustrie is zeer alarmerend," zei Dain.

Het hoofd van de NCD Alliance, waarvan het netwerk bestaat uit een groep van 2.000 organisaties die zich inzetten voor niet-overdraagbare ziekten, waarschuwde ook dat de mogelijkheid om het alcoholgebruik in Afrika te verhogen aantrekkelijk zal zijn voor bedrijven zoals Heineken. Dain zei dat bedrijven publiek-private partnerschappen zoals de Global Fund-Heineken alliantie kunnen gebruiken om het alcoholbeleid van nationale regeringen vorm te geven, te bespelen en te ontwikkelen.

Een aantal experts op het gebied van de gezondheidszorg gebruikten sociale media om hun zorgen kenbaar te maken.

Anthony Costello, de WHO-directeur voor de gezondheid van moeders, kinderen en adolescenten, tweette: "De privatisering van de volksgezondheid. Niet alleen particuliere Zwitserse banken. Het Global Fund is in alliantie met een enorm alcoholbedrijf. "

