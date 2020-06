OPROEP: Vlaming in Amerikaanse staat waar coronacijfers explosief stijgen? FT

29 juni 2020

11u58 4

Het voorbije weekend hebben de Verenigde Staten de grens van 2,5 miljoen besmettingen met het coronavirus overschreden. Vooral in het zuiden van het land - de zogenaamde ‘Sunbelt' - stijgt het aantal besmettingen explosief. Zo kwamen er in Florida in amper twee weken tijd vijf keer zoveel besmettingen bij. Zaterdag werd daar nog het dagrecord gebroken met bijna 10.000 nieuwe gevallen. Ook de gouverneurs in Arizona, South Carolina, Nevada en Mississippi maken zich zorgen en willen opnieuw strengere regels. Woont u in een van deze staten en wil u getuigen hoe het leven er nu loopt? We horen graag uw verhaal. Een mailtje mag naar fien.tondeleir@dpgmedia.be.