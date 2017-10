Oproep tot algemene staking op dinsdag in Catalonië ib

01u24

Bron: Belga 0 REUTERS In Catalonië hebben een veertigtal vakbonden en politieke en sociale bewegingen deze nacht opgeroepen tot een algemene staking op dinsdag. Daarmee willen ze protesteren tegen het optreden van de regering in Madrid om het onafhankelijksreferendum van zondag te vermijden.

Er is een "daadkrachtig antwoord" op de repressie nodig, zegt Dolors Lobet van de grootse vakbond in Spanje CCOO, na een vergadering met vertegenwoordigers van de verschillende organisaties. De op een na grootste vakbond, UGT, beslist morgen pas of ze zich achter de stakingsoproep schaart.