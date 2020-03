OPROEP. Heeft u een B&B in Noord-Italië of verhuurt u kamers via AirBnb? Aylin Koksal

02 maart 2020

13u41 0

Bent u een Belg en baat u een B&B of hotel uit in Noord-Italië? Of verhuurt u kamers of woningen via AirBnb? Dan willen wij graag met u praten over de impact van het coronavirus op uw dagelijks leven en het toerisme in de streek. Mail uw naam en telefoonnummer naar aylin.koksal@dpgmedia.be.