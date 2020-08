OPROEP. Bent u in Beiroet en wil u getuigen over de explosie? Redactie

05 augustus 2020

08u57 1

In de Libanese hoofdstad Beiroet heerst totale ravage na de gigantische explosie van gisteren. Ze werd veroorzaakt door 2.750 ton ammoniumnitraat die al tien jaar opgeslagen was in een pakhuis in de haven. Daarbij vielen zeker 100 doden en meer dan 4.000 gewonden. Volgens Buitenlandse Zaken zou er ook een Belg om het leven gekomen zijn.

We zijn op zoek naar Belgen die daar ter plekke waren toen de ontploffing plaatsvond en daarover willen getuigen. Mail uw gegevens door naar jeffrey.dujardin@hln.be.