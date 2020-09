OPROEP. Bent of kent u iemand die getroffen is door de zware bosbranden in Californië? Redactie

15 september 2020

11u48 0

Hevige bosbranden teisteren het westen van de Verenigde Staten. De staten Californië en Oregon zijn zwaar getroffen. Duizenden mensen hebben hun woning al moeten verlaten. Woont u als Vlaming in de getroffen streek en wilt u uw verhaal met ons delen? Of kent u landgenoten die op dit moment in de buurt van de bosbranden verblijven?

Laat het ons dan weten via video@hln.be. Vermeld zeker uw contactgegevens, zodat we u kunnen contacteren.

Bekijk ook: Trump over bosbranden en klimaatverandering: “Het wordt kouder, let op”



