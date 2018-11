Oprichtster van MeToo-beweging: “Campagne is onherkenbaar geworden” AW

30 november 2018

18u20

Bron: BBC News 0 Tarana Burke, mensenrechtenactiviste en oprichtster van de MeToo-beweging (zonder hashtag), herkent haar eigen beweging niet meer. Dat zei ze ontgoocheld op een TED-conferentie in Palm Springs. Wat begon als een campagne tegen seksueel geweld transformeerde tot een heuse “heksenjacht”.

“Plotseling is het geen beweging meer die slachtoffers van seksueel geweld centraal plaats”, zei Burke. “Het is een beweging geworden die wraakzuchtige complotten smeedt tegen mannen.” En slachtoffers worden volgens haar eerst uitgehoord om vervolgens uitgescholden en berecht te worden.



Tarana Burke zou graag teruggaan naar haar oorspronkelijke beweging die ze in 2006 stichtte. Ze schreef de woorden ‘Me Too’ op een papier als protest tegen grensoverschrijdend gedrag in haar omgeving. De woorden werden enkele jaren later plots wereldwijd gedeeld met een hashtag ervoor. En die hashtag zou voortaan geassocieerd worden met Harvey Weinstein.

De mensenrechtenactiviste besloot haar betoog met een oproep om slachtoffers niet langer aan hun trauma’s te herinneren. “En de strijd tegen macht en privileges moet worden voortgezet.”