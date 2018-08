Oprichters Apple waren met drieën: Ronald Wayne verkocht aandelen al na 12 dagen voor 700 euro. Ze zouden nu 82 miljard waard geweest zijn KVDS

Het is een verhaal dat velen kennen: over hoe technologiebedrijf Apple ooit startte met twee mannen in een garage. Maar wat minder mensen weten, is dat er nog een derde oprichter was. Iemand die 10 procent van de aandelen in handen had, maar besloot om ze na 12 dagen al te verkopen voor een luttele 700 euro. Had Ronald Wayne (84) dat niet gedaan, hadden ze nu een waarde van 82 miljard euro gehad. En dan was hij de op één na rijkste man ter wereld geweest.

Wayne (toen 41) was wat ouder dan Steve Jobs (toen 21) en Steve Wozniak (25) toen ze in 1976 samen Apple oprichtten, het techbedrijf dat sinds vorige week 1.000 miljard dollar (865 miljard euro) waard is. De drie ingenieurs kenden elkaar uit de wereld van de gameontwikkeling. “Jobs zei dat we samen een computerbedrijf moesten beginnen”, vertelt de man aan de Amerikaanse nieuwszender Business Insider. “Hij en Woz zouden elk 45 procent van de aandelen in handen krijgen. Ik zou voor de ervaring zorgen en met 10 procent de beslissende stem in het kapittel hebben.”

Logo

Wayne zou de administratie van de Apple Computer Company in goede banen leiden. Hij ontwierp ook het allereerste logo van het bedrijf en stelde het stichtingscontract tussen de drie mannen op. Maar hij zou er al snel de brui aan geven. En daar had hij zo zijn redenen voor.





Hij begon zich immers steeds meer zorgen te maken over wat er zou gebeuren als het bedrijf het niet zou redden. Hij vreesde dat hij persoonlijk de schulden zou moeten betalen. “Jobs had een contract in de wacht gesleept met The Byte Shop voor 50 of 100 computers”, aldus Wayne. “Vervolgens leende hij 15.000 dollar om de onderdelen voor de bestelling te kopen. Maar onze klant had de reputatie dat hij zijn rekeningen niet betaalde. Hoe zouden we dat geld dan ooit terug moeten betalen? Jobs en Woz bezaten amper een dollar. Ik daarentegen had een huis, een wagen en een bankrekening. Ik vreesde dat ik de rekening gepresenteerd zou krijgen.” (lees hieronder verder)

Maar dat was niet de hoofdreden dat hij uiteindelijk besloot om zijn naam van het contract te halen, zo vertelt hij. “Ik wist dat ik samenwerkte met twee genieën en dat ik nooit een eigen project zou krijgen. Ik vreesde dat ik de volgende 20 jaar van mijn carrière gewoon nog papierwerk zou mogen doen en dat was niet de toekomst die ik voor mezelf zag. Ik wilde mijn eigen dromen achterna.”

Plezier

En daarom besloot hij na amper 12 dagen om zijn aandelen te verkopen aan zijn vennoten. Hij kreeg er 800 dollar voor, omgerekend een 700 euro, en ging speelautomaten ontwerpen. Hij startte ook een handel in postzegels en begon antieke geweren te verzamelen. “Was ik er succesvol in? Niet echt, maar ik heb er veel plezier aan beleefd”, vertelt hij aan nieuwszender CBS News. (lees hieronder verder)

Vandaag woont hij in een bescheiden huis in Pahrump, Nevada, een woestijnstadje ergens tussen Las Vegas en Death Valley. Dat had heel anders kunnen zijn, want had hij zijn aandelen niet verkocht, dan waren die vandaag maar liefst 95 miljard dollar of 82 miljard euro waard geweest. En dat zou hem volgens de lijst met rijkste mensen ter wereld van zakentijdschrift Forbes na Amazonbaas Jeff Bezos de rijkste man ter wereld gemaakt hebben. Toch heeft hij geen spijt.

Kerkhof

“Ik zou niet gedijd hebben bij Apple”, zegt hij nog. “Ik was een veertiger, Jobs en Woz waren twintigers. Ze waren wervelwinden. Als ik gebleven was, zou ik gewoon de rijkste man van het kerkhof geweest zijn. Er is maar één ding dat ik jammer vind. Dat ik begin jaren 90 het originele stichtingscontract heb verkocht voor 500 dollar (zo’n 430 euro, red.). Maar op dat moment vroeg ik me af waarom ik dat stoffige document nog langer bijhield.”

Het contract werd volgens The Filthy Rich Guide van nieuwszender CNBC in 2011 verkocht op een veiling voor 1,59 miljoen dollar of omgerekend 1,38 miljoen euro.