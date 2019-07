Oprichter van modeketen Primark overleden ADN

08 juli 2019



Bron: Belga 4 Arthur Ryan, oprichter van de Ierse modeketen Primark, is overleden. Dat maakte de prijsvechter vandaag zelf bekend, melden Britse en Ierse media. De 84-jarige Ryan was tot tien jaar geleden actief als topman van het bedrijf, en deed daarna een stapje terug om als voorzitter verder te gaan.

Primark, dat sinds een aantal jaar ook in België en Nederland actief is met meerdere winkels, werd vijftig jaar geleden opgericht in Dublin. Het bedrijf heet daar Penneys, maar die naam kan buiten Ierland niet worden gebruikt, omdat de Amerikaanse keten J.C. Penneys er de rechten op heeft.



Ryan wordt omschreven als een icoon van de detailhandel. Onder zijn leiding groeide het bedrijf met zijn formule van spotgoedkope kleding uit tot een modeketen van formaat. Primark is nu onderdeel van Associated British Foods en meldde in april een halfjaarwinst van omgerekend 491 miljoen euro.