Oprichter van Extinction Rebellion noemt Holocaust "bijna normale gebeurtenis" Uitspraken van Roger Hallam oogsten felle kritiek in Duitsland HAA

20 november 2019

14u59

Bron: DPA 1 Een medeoprichter van de milieubeweging Extinction Rebellion heeft de Holocaust een "bijna normale gebeurtenis" in de geschiedenis van de mensheid genoemd.

"Feit is dat in onze geschiedenis regelmatig miljoenen mensen in kwalijke omstandigheden om het leven gebracht worden", zei de Brit Roger Hallam in een interview met het weekblad Die Zeit dat vandaag verscheen. Zijn uitlatingen kregen meteen harde kritiek uit Duitsland.

“Zoveelste rotzooi in de geschiedenis”

Genocide heeft zich de voorbije 500 jaar steeds weer voorgedaan, zei de 53-jarige Hallam. "Als men eerlijk is, kan men zeggen dat dit bijna een normale gebeurtenis is." Als voorbeeld gaf hij de gruweldaden in Congo. "De Belgen waren aan het eind van de 19de eeuw in Congo en hebben het gedecimeerd." Voor Hallam is de Holocaust "de zoveelste rotzooi in de geschiedenis van de mensheid".



De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas (SPD), reageerde verontwaardigd. "De Holocaust zijn meer dan een miljoen doden en wrede foltermethoden. Joden en Jodinnen industrieel vermoorden en willen uitroeien is ongezien onmenselijk. Daar moeten we ons altijd van bewust zijn, waarmee we verzekeren: "nooit meer! ", schreef hij op Twitter.

Niet langer welkom in Duitsland

Extinction Rebellion Duitsland distantieerde zich van Hallam en sprak van "bagatelliserende en relativerende uitspraken over de Holocaust". Hallam is niet meer welkom bij de beweging in Duitsland.

Extinction Rebellion ontstond in Groot-Brittannië en trekt in veel landen de aandacht met protestacties voor klimaatbescherming, ook in België. Hallam, die in Wales leeft, is het bekendste gezicht van de beweging. Hij is socioloog, auteur en was bioboer.