Oprichter stichting Droomwens vergokt 800.000 euro aan donaties voor getraumatiseerde kinderen: “Dan heb je geen geweten” Salwa van der Gaag

28 november 2018

21u40

Bron: AD.nl 10 De 61-jarige oprichter van de Nederlandse stichting Droomwens is vandaag opgepakt omdat hij ruim 800.000 euro aan donaties achterover zou hebben gedrukt. Hij zou het geld hebben gebruikt op goksites, in het casino en voor privé-uitgaven.

Stichting Droomwens werd in 2007 opgericht om de dromen van kwetsbare kinderen te verwezenlijken. Kinderen met een ziekte of beperking, maar ook slachtoffers van mishandeling of misbruik of kinderen die hun ouders hadden verloren konden aanspraak maken op de stichting. Voor hen werd een leuk dagje uit geregeld, naar de Efteling bijvoorbeeld. In feite zijn er maar heel weinig dromen uitgekomen, stelt de Nederlandse financiële opsporingsdienst FIOD. Volgens de politiedienst is slechts 10 procent van de donaties gebruikt om kinderen te trakteren op een dagje uit.

Oprichter en directeur Koos van G. werd vandaag in zijn woning in de stad Capelle aan den IJssel aangehouden. In zijn huis zijn onder meer de administratie, promotiemateriaal zoals t-shirts, vlaggen en ansichtkaarten, en collectebussen in beslag genomen.

De website van de stichting is uit de lucht gehaald. Donateurs kunnen zich melden bij de FIOD. Die bekijkt of er aangifte gedaan moet worden. Het nieuws komt overal hard binnen. “Wat erg, wat vreselij”, stamelt Johan van Beem meermalen aan onze collega's van AD.nl. Zijn enveloppendrukkerij Dortland en Van Beem B.V. sponsorde jarenlang tienduizenden enveloppen. "Dat deden we kosteloos, voor die kinderen. Niet zodat hij naar het casino kon gaan. Ik schrik hier heel erg van. Dat je kinderen zo misbruikt. Dat is schandalig, dan heb je geen geweten.” Hoeveel geld zijn bedrijf over de jaren heeft gesponsord, weet hij niet. Maar wel dat het om tienduizenden enveloppen ging. Die werden gebruikt om geld in te zamelen.

Dat je kinderen zo misbruikt. Dat is schandalig Donateur Johan van Beem

De stichting kreeg geld binnen door het werven van sponsors en doordat vrijwilligers met collectebussen langs deuren gingen en bij winkelcentra stonden. “Ik ging een paar jaar geleden met twee jonge vrouwen om die voor stichting Droomwens collecteerden”, vertelt een Capellenaar die anoniem wil blijven. “Die stonden dan de hele dag bij een supermarkt geld in te zamelen. Zogenaamd voor het goede doel. Maar ze wisten dondersgoed dat het geld daar niet naartoe ging. ’s Nachts tijdens het uitgaan snoven ze die halve collectebus erdoorheen. Ze mochten een deel van de opbrengst houden, dat geld spendeerden ze aan coke. De rest ging naar de directeur.”

’s Nachts tijdens het uitgaan snoven ze die halve collectebus erdoorheen Anonieme getuige uit Capelle aan den IJssel

Schimmig

Alles rondom de stichting lijkt wat schimmig. Veel is er niet terug te vinden over de wensen die de stichting in vervulling liet gaan. Wel zijn er verschillende scholen, rotaryverenigingen en andere instanties die geld inzamelden voor de stichting. Het bestuur bestond uit vier leden. De leden, uit Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse en Woudrichem, zijn allen onbereikbaar voor commentaar.

Bij de Rotterdamse voetbalclub Excelsior is het nieuws ingeslagen als een bom. Koos van G. is groot supporter, nauw betrokken bij de club en was op persoonlijke titel sponsor. Trouwe aanhangers omschrijven de verdachte stichtingsdirecteur als een ‘stille persoonlijkheid’, die wel van een glas houdt en makkelijk geld uitgeeft. Maar dat hij mensen voor honderdduizenden euro's heeft opgelicht, kunnen zij zich moeilijk voorstellen.

Zorgen om reputatie

Bij andere stichtingen die zich inzetten voor zieke kinderen stromen de vragen binnen. “We worden benaderd met de vraag hoe dit zit en of we erbij betrokken zijn”, zegt Johan Frieling van Stichting Kinderdroomwens. Hij maakt zich zorgen om de reputatie van de stichting. “Het verschil in naam is klein, dat valt niet op.” Op sociale media maken veel mensen zich boos. “Het vertrouwen in goede doelen wordt weer geschonden”, schrijft iemand.