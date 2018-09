Oprichter Jack Ma van webgigant Alibaba vertrekt volgend jaar pas IB

10 september 2018

05u03

Bron: ANP, Belga 0 Topman Jack Ma van de Chinese webgigant Alibaba stapt pas in september volgend jaar op. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Daniel Zhang zal hem opvolgen als bestuursvoorzitter. Ma blijft tot 2020 lid van de raad van bestuur.

Dit weekeinde meldde The New York Times dat Ma al deze maandag met pensioen zou gaan. In een verklaring zegt Ma echter dat hij samen met Zhang wil werken aan een soepele overgang.

De 53-jarige Ma richtte Alibaba op in 1999. Het bedrijf werd onder zijn leiding een van de grootste webwinkels ter wereld en veranderde voor een groot deel de manier waarop Chinezen winkelen en betalen. Zijn geschatte vermogen is ongeveer 40 miljard dollar (zo'n 35 miljard euro), waarmee hij de rijkste man van China is.

De miljardair en filantroop stelt dat zijn pensioen geen einde van een tijdperk is, maar juist 'het begin'. Hij wil meer tijd en geld besteden aan onderwijs. "Ik hou van onderwijs", zegt Ma, die zelf ooit leraar Engels was.