Oprah zou Trump wél verslaan in presidentsrace, volgens deze rondvraag ep

12u45

Bron: Rasmussen Reports, Daily Mail 2 Reuters Oprah Winfrey is erg populair bij jonge, zwarte, vrouwelijke kiezers, maar valt ook in de smaak bij blanke kiezers. Moest Oprah Winfrey zich in 2020 kandidaat stellen voor het presidentschap van de VS, dan zou ze Donald Trump met 10 punten verslaan. Dat heeft een nieuwe rondvraag van Rasmussen Reports aangetoond. Eerder deze week had de huidige Amerikaanse president vol zelfvertrouwen verkondigd dat hij de zwarte tv-figuur zeker en vast zou verslaan in een presidentsrace.

De Amerikaanse presentatrice Oprah Winfrey trekt de stemmen van 76 procent van de Democraten, 44 procent van de onafhankelijke kiezers en 22 procent van de Republikeinse kiezers. 14 procent van de kiezers antwoordde onbeslist. Eerder deze week zei Trump nog erg zelfzeker dat hij Oprah wel zou verslaan. Maar hij krijgt volgens de rondvraag slechts de steun van 66 procent van de Republikeinse kiezers en 38 procent van de onafhankelijke kiezers. 12 procent van de Democraten zou Trump steunen moest hij in 2020 voor een tweede ambtstermijn gaan.

Ook blanke kiezers zijn fan

55 procent van ondervraagde kiezers geeft de voorkeur aan Winfrey, 27 procent had zelfs een sterke voorkeur voor haar. 34 procent is echter van mening dat de presentatrice geen president moet worden, 18 procent ging zover dat ze Oprah als president sterk afkeuren.

De kiezers met een voorkeur voor Winfrey hadden de neiging zwart, vrouwelijk en jong te zijn, hoewel ze ook goed scoorde bij blanke kiezers, een doelgroep waar Democrate Hillary Clinton slecht bij scoorde in 2016.

Speech op Golden Globes

De rondvraag werd uitgevoerd na de speech van Oprah op de Golden Globes, waar ze over de hele wereld heel wat lof mee oogstte. Dit heeft de geruchten over een mogelijke kandidatuur voor de president van de VS gestart. De beste vriendin van Winfrey Gayle King zei dinsdag dat de presentatrice wel geïntrigeerd was door het idee, maar dat ze niet echt denkt aan campagne voeren voor het presidentschap in 2020.