Oppositiepoliticus Imamoglu tot burgemeester van Istanboel verklaard

27 juni 2019

Vier dagen na zijn duidelijke zege bij de burgemeestersverkiezingen in Istanboel heeft Ekrem Imamoglu zijn ambt opgenomen. De politicus van de grootste oppositiepartij CHP nam donderdag de benoemingsakte in ontvangst op het justitiepaleis en dankte de kiescommissie. Aansluitend zou hij naar het stadhuis in de oude stad van Istanboel gaan.