Oppositielid gearresteerd voor drone-aanval op Venezolaanse president Maduro IVI

08 augustus 2018

19u03

Bron: Belga 0 De geheime dienst van Venezuela heeft een parlementslid van de oppositie gearresteerd, omdat hij betrokken zou zijn bij de drone-aanval op president Nicolas Maduro. Dat heeft de partij van het parlementslid, Primero Justicia (PJ), bekendgemaakt.

Juan Requesens en zijn zus Rafaela zijn gisterenavond in hun woning in Caracas vastgehouden, meldt PJ op Twitter. De zus is later vrijgelaten. De PJ beschuldigt Maduro nu van "politieke vervolging". Een andere oppositieleider, Henri Falcon, waarschuwde al dat het onderzoek naar de aanval van vorige zaterdag tot een heksenjacht op oppositieleiders zou kunnen leiden.

Er zijn al zes mensen opgepakt op verdenking achter de aanslag te zitten, waarbij drones tot ontploffing kwamen vlak voor Maduro tijdens een militaire ceremonie vorige zaterdag. De president bleef ongedeerd, maar zeven militairen raakten naar verluidt gewond.