Oppositieleider roept zichzelf uit tot interim-president Venezuela en krijgt meteen erkenning van Trump, Maduro onder zware druk TT

23 januari 2019

19u43

Bron: Reuters, ANP, Belga 0 De parlementsvoorzitter van Venezuela, Juan Guaidó Márquez, heeft zich tot president van het land uitgeroepen. Op een massale betoging tegen het autoritaire regime van de linkse populist Nicolás Maduro legde hij de eed af en zei dat hij de uitvoerende macht vanaf nu leidt als interim-president. De Verenigde Staten beslisten luttele minuten later Guaidó te erkennen als de rechtmatige leider van het Zuid-Amerikaanse land en roepen andere landen dat voorbeeld te volgen, wat onder andere Canada al deed.

Volgens Trump zal hij “het volle gewicht van de economische en diplomatieke kracht van de Verenigde Staten” inzetten om te ijveren voor een “herstel van de Venezolaanse democratie”.

Honderdduizenden mensen zijn in Venezuela op de been om te betogen tegen het regime van president Maduro. Ze hanteren slogans als “wij zijn vrij” en “u zal vallen, u zal vallen, deze regering zal vallen”. “Voor de almachtige God beloof ik om de bevoegdheden van de uitvoerende macht over te nemen als interim-president van Venezuela”, zei Guaidó tijdens de bijeenkomst met aanhangers in de hoofdstad Caracas. “Laten we allemaal zweren dat we niet rusten totdat we de vrijheid hebben bereikt”.

Symbolische datum

23 januari is een symbolische datum in Venezuela omdat op die dag in 1958 de laatste Venezolaanse dictator, Marcos Perez Jimenez, van zijn voetstuk viel. Het land kreunt al jaren onder een oplopende inflatie en immense voedseltekorten. Het parlement is door Maduro volledig buitenspel gezet. De communist regeert al sinds de dood van zijn voorganger Hugo Chávez in 2013 met harde hand over Venezuela.

Voorlopig steunt het leger Maduro nog, maar in het kamp van de president wordt gevreesd dat er een scheuring bij de militairen zou kunnen ontstaan en het leger uiteindelijk overloopt richting Guaidó. Hij roept de strijdkrachten op zich aan de zijde van de regeringstegenstanders te scharen. Gisteren waren bij rellen al minstens vier mensen omgekomen.

Vele staten, internationale organisaties en de oppositie erkennen Nicolas Maduro sowieso niet meer als rechtmatig president. Maduro had twee weken geleden de eed afgelegd voor een tweede ambtstermijn. Volgens waarnemers is zijn herverkiezing vorig jaar niet koosjer verlopen. Guaidó wil als interim-president het land naar eerlijke verkiezingen te leiden. Maduro waarschuwde Guaidó al tegen een staatsgreep en bedreigde hem met gevangenisstraf.