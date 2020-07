Oppositieleider Nathan Law is Hongkong ontvlucht HLA

02 juli 2020

18u42

Bron: Belga 0 Nathan Law, een van Hongkongs meest prominente activisten, is de stad ontvlucht. Dat meldde hij donderdag via de sociale media. "Ik zet mijn strijd voor meer democratie elders op internationaal vlak voort", postte de 26-jarige Law.

Law was een van de jonge leiders van de politieke partij Demosisto die pleitte voor democratie in Hongkong. Die partij kondigde dinsdag zijn ontbinding aan nadat het Chinese parlement een controversiële nationale veiligheidswet goedkeurde. Die wet maakt activiteiten tegen de nationale veiligheid, het aanzetten tot afscheiding, subversieve activiteiten en buitenlandse inmenging illegaal en strafbaar. Peking wil zo zijn greep op het in principe zelfbesturende Hongkong weer versterken.

Woensdag, minder dan 24 uur na de inwerkingtreding van de wet, voerde de politie al de eerste arrestaties uit in de voormalige Britse kolonie. Onder meer een populaire slogan van pro-democratiebetogers is nu verboden. Law zelf had de strijdkreet om Hongkong te "bevrijden" deze week nog gebruikt in een videoboodschap aan het Amerikaanse parlement.

"Om veiligheidsredenen" zegt Law niet waar hij nu verblijft.

