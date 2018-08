Oppositieleider Jean-Pierre Bemba mag niet meedoen aan verkiezingen Congo LVA

25 augustus 2018

05u09

Bron: Belga De kandidatuur van ex-rebellenleider Jean-Pierre Bemba voor de presidentsverkiezingen in Congo is "onontvankelijk" verklaard. Dat zegt de kiescommissie vrijdag.

De kiescommissie verwierp de kandidatuur van Bemba, een van de tenoren van de oppositie tegen de Congolese president Joseph Kabila, vanwege zijn "veroordeling door het Internationaal Strafhof (...) voor beïnvloeding van getuigen".

Het Strafhof sprak Bemba in juni in beroep vrij voor oorlogsmisdaden, nadat hij tien jaar in de cel had doorgebracht. Het Strafhof in Den Haag veroordeelde hem in eerste instantie in juni 2016 nog tot achttien jaar gevangenis, voor de wreedheden die zijn militie in de Centraal-Afrikaanse Republiek van 2002 tot 2003 hebben begaan.

De ex-rebellenleider was vicepresident in een transitieregering van 2003 tot 2006. Hij is voorzitter van de Bevrijdingsbeweging van Congo (MLC), de op een na grootste oppositiepartij in het parlement. Na zijn vrijspraak maakte hij vorige maand een triomfantelijke terugkeer in Kinshasa.

Invloed Kabila

De kiescommissie moest vrijdag een voorlopige lijst publiceren van kandidaten die mogen deelnemen aan de presidents- en parlementsverkiezingen. Mogelijk is Bemba niet de laatste die uitgesloten wordt van de verkiezingen, die gepland staan voor 23 december.

Kort voor de aankondiging van de kiescommissie had de gehele oppositie tegen president Joseph Kabila opgeroepen tot een "algemene mobilisatie". Ze beschuldigde de "gevestigde macht" ervan sommige kandidaten te willen "uitsluiten".

"De politieke oppositie eist dat meneer Kabila en zijn politieke familie het kiesproces vrij laten verlopen, door te stoppen met invloed uit te oefenen op de kiescommissie", klinkt het in het persbericht, dat ondertekend is door Bemba, oppositieleider in ballingschap Moïse Katumbi en Félix Tshisekedi.

De verkiezingen zijn gepland voor 23 december, maar het is nog maar de vraag of die verkiezingen tegen dan georganiseerd raken. De Congolese autoriteiten beschikken immers niet over de ruim 1 miljard dollar die nodig is voor de organisatie.