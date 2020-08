Als Aleksej Navalny werkelijk vergiftigd is, dan bestaat er weinig twijfel over wie dat heeft gedaan. De methode is al lang het handelsmerk van de Russische geheime diensten. “Voor hen is gif een heel gewoon wapen, zoals voor jullie een pistool”, vertelde oud-spion Aleksandr Litvinenko twee jaar vóór hij zelf de gifdood stierf.