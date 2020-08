Oppositiekandidate Tichanovskaja roept Wit-Russische politie op geen geweld te gebruiken tegen vreedzame demonstranten IB

10 augustus 2020

01u26

Bron: Belga 0 In een reactie op de bloedige schermutselingen bij protest na de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland heeft oppositiekandidate Tichanovskaja de veiligheidsdiensten opgeroepen om geen geweld te gebruiken.

"Ik wil de politie en de militairen eraan doen herinneren dat ze deel uitmaken van de bevolking", verklaarde de 37-jarige rivale van Loekasjenko deze nacht. Aan haar aanhangers vroeg ze om niet te provoceren. "Ik weet dat de inwoners van Wit-Rusland morgen in een nieuw land wakker worden", klonk het voorts. Tichanovskaja had eerder op de avond al laten weten de uitslag niet te accepteren.

Volgens de exitpolls heeft de presidentskandidate van de oppositie zwaar verloren van het autoritaire staatshoofd Alexander Loekasjenko. Die zou voor zijn zesde termijn maar liefst 79,7 procent van de stemmen hebben veroverd. Tichanovskaja behaalde volgens diezelfde polls 6,8 procent van de stemmen. Daarop riep de oppositie, die meent dat er sprake is van verkiezingsfraude, de burgers op om te protesteren.

Vrijwel niemand gelooft immers dat het er eerlijk aan toe is gegaan: onafhankelijke onderzoeken in het buitenland suggereerden dat 71 procent voor Tichanovskaja en 10 procent voor Loekasjenko dichter bij de werkelijkheid is.

Chaotische taferelen in hoofdstad

Duizenden inwoners gaven gehoor aan de oproep en overal in het land braken protesten uit die nog altijd verder duren. Volgens heel wat berichten trad de politie erg hardhandig op tegen de vreedzame demonstranten, vooral dan in de hoofdstad Minsk. Op diverse plekken zijn er botsingen tussen de politie en demonstranten. Getuigen beschrijven chaotische taferelen in de hoofdstad, met schreeuwende demonstranten, toeterende auto’s en loeiende sirenes.

Een live videofeed van de door de VS gefinancierde Radio Liberty toonde honderden politieagenten die de confrontatie aangingen met demonstranten in het centrum van Minsk en verdovingsgranaten afvuurden om de menigte uiteen te drijven.

Getuigen zeiden dat enkele duizenden demonstranten en ongeveer duizend agenten zich hadden verzameld bij een centraal monument, waar botsingen uitbraken en sommige demonstranten probeerden barricades op te werpen.

“Politiebusje op demonstranten ingereden”

Aan de oppositie gekoppelde media, waaronder tut.by en Nasha Niva, meldden botsingen met de politie en een politiebusje zou op een menigte demonstranten zijn ingereden. Naar verluidt werd ook een waterkanon gebruikt.

Diverse mensen zouden gewond zijn geraakt en tientallen mensen werden gearresteerd, hoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken gewonden ontkende.