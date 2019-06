Oppositiekandidaat Imamoglu voorop in peilingen herhaling verkiezingen Istanboel KVE

19 juni 2019

19u43

Bron: Belga 0 Voor de langverwachte verkiezing van de nieuwe burgemeester van Istanboel nu zondag staat volgens een opiniepeilingsinstituut oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu aan de leiding. Volgens de opiniepeilers van Konda, een relatief onafhankelijk bureau, zou Imamoglu van de centrumlinkse partij CHP tot 49 procent van de stemmen behalen. Hij heeft een voorsprong van 8,1 procentpunt op zijn uitdager van de regeringspartij AKP, ex-premier Binali Yildirim. Die zou rond de 40,9 procent van de stemmen binnenhalen.

Volgens een andere berekening ziet Konda stemmen van onbesliste kiesgerechtigden en anderen die de eerste keer geen stem uitbrachten, op de eerste plaats naar Imamoglu gaan, die dan 54 procent zou behalen, en naar Yildirim (45 procent).

Over het algemeen geven de peilingbureaus een redelijk verdeeld beeld. De meeste zijn politiek gemotiveerd waardoor hun resultaten eerder omzichtig moeten worden behandeld. Ze zien hun "eigen" kandidaat voorop, maar vaak slechts met miniem verschil met de tegenkandidaat. Volgens hen zou het verschil net zoals bij de eerste stembusgang van 31 maart weer erg nipt zijn.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Istanboel op 31 maart had Imamoglu verrassend de burgemeesterssjerp gewonnen, met klein verschil tegenover Yildirim. De stembusgang moet zondag worden overgedaan, omdat de kiescommissie het resultaat na beroep van de AKP begin mei ongeldig had verklaard. In Istanboel zijn er ongeveer tien miljoen kiesgerechtigden.

De baas van het peilingsinstituut Gezici waarschuwde voor verdeeldheid binnen de maatschappij door de politiek. Daarom wil het Gezici-Instituut zijn peilingen niet openbaar maken. "Anders zouden ze ons verwijten partijdig te zijn", zei Gezici. Eender hoe de bevragingen uitdraaien, zouden ze door vele mensen ervaren worden als een "bedreiging". "Helaas is de politieke polarisering vandaag zo sterk, dat zelfs familieleden, echtgenoten en vrienden vijanden worden. Zo gepolariseerd als vandaag is de maatschappij nog nooit geweest en het lijkt onherstelbaar".