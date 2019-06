Oppositiekandidaat Imamoglu behaalt 54,2 procent bij verkiezing burgemeester Istanboel KVDS

24 juni 2019

11u55

Ekrem Imamoglu, de oppositiekandidaat bij de heruitgave van de burgemeestersverkiezingen in Istanboel, heeft gisteren 54,21 procent van de stemmen behaald. Dat blijkt uit voorlopige officiële resultaten van de kiescommissie.

Imamoglu kreeg 4,741 miljoen stemmen achter zijn naam, de door president Recep Tayyip Erdogan naar voren geschoven oud-premier Binali Yildirim van de AKP-partij strandde op 3,935 miljoen stemmen of 44,99 procent.

De inwoners van Istanboel moesten gisteren voor een tweede keer dit jaar naar de stembus om een burgemeester te kiezen. In maart was de winst, zij het met een klein verschil, ook al voor Imamoglu. De AKP van Erdogan diende toen echter een klacht in tegen het verloop van die verkiezingen en kreeg van de kiescommissie een heruitgave. Maar die leverde dus een nog grotere winst voor oppositiekandidaat Imamoglu op.





De kiescommissie wacht nog tot volgende week woensdag, de laatste dag om in beroep te gaan tegen de resultaten, om het resultaat definitief te maken.