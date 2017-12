Oppositiekandidaat Honduras geeft het op: "Beslissing VS zet me buitenspel"

Bron: Belga

REUTERS Salvador Nasralla

In Honduras heeft Salvador Nasralla, de presidentskandidaat van de oppositie, vrijdag de handdoek in de ring gegooid na de omstreden verkiezingen van 26 november. Dat doet hij nadat de Verenigde Staten zittend president Juan Orlando Hernández eerder op vrijdag hadden gefeliciteerd met zijn overwinning en hadden opgeroepen tot een "robuuste dialoog" in het Centraal-Amerikaanse land.