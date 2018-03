Oppositie zet traangas in om belangrijke stemming in Kosovaars parlement te verstoren IVI

21 maart 2018

15u22

Bron: KameraOne 3

In Kosovo heeft de oppositie traangas gebruikt om een stemming in het parlement te verstoren. Het Kosovaarse parlement zou stemmen over de grensafbakening tussen Kosovo en Montenegro. De deal is voor Kosovo een belangrijke nieuwe stap in de internationale erkenning van hun onafhankelijkheid van Servië, dat in 2008 officieel werd uitgeroepen door het Kosovaarse parlement. Maar volgens de oppositiepartij Vetevendosje zou Kosovo door die deal 8.200 ha van het grondgebied verliezen, hoewel dat wordt ontkend door experten. Montenegro heeft de grensafbakening wel al goedgekeurd.