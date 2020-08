Oppositie Wit-Rusland: nieuwe sancties EU komen te vroeg KVE RL

15 augustus 2020

04u01

Bron: Belga, ANP 1 UPDATE De Europese Unie heeft groen licht gegeven voor een uitbreiding van de sancties tegen het regime in Wit-Rusland. De maatregelen komen er omdat de Wit-Russische overheid de voorbije dagen De Europese Unie heeft groen licht gegeven voor een uitbreiding van de sancties tegen het regime in Wit-Rusland. De maatregelen komen er omdat de Wit-Russische overheid de voorbije dagen met geweld heeft opgetreden tegen mensen die protesteren tegen de omstreden verkiezingsoverwinning van president Aleksandr Loekasjenko. Volgens de oppositie in Wit-Rusland komen de EU-sancties te vroeg.

De EU maakt werk van een lijst van personen die mee verantwoordelijk zouden zijn voor het recente geweld en voor schendingen van de mensenrechten. Het is de bedoeling om gebruik te maken van gerichte sancties, die enkel de verantwoordelijken treffen.

De Belgisch minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR), zegt dat hij het principe van de "bijkomende gerichte beperkende maatregelen" tegen het regime van Loekasjenko steunt. "Maar België is geen voorstander van economische sancties, want dat zou een negatieve invloed kunnen hebben op de situatie van de bevolking", zo zegt hij aan Belga.

De minister zegt ook de "open communicatielijnen" met Minsk te willen behouden. "We moeten de dialoog met Wit-Rusland voortzetten", klinkt het.

Te vroeg

De tijd is nog niet rijp voor aanvullende sancties, zegt een aanhangster van oppositiekandidaat voor de presidentsverkiezingen Svetlana Tichanovskaja aan de Duitse krant Welt am Sonntag.

“Economische sancties gaan sowieso vooral de gewone mensen in Wit-Rusland treffen, dat hebben we in het verleden al gezien”, aldus Maria Kolesnikova. En ook sancties tegen bepaalde personen vindt ze momenteel niet zinvol.

Volgens Kolesnikova verkleinen de sancties tegen bepaalde politici en vertegenwoordigers van de regering de kansen van de EU en de oppositie om met de regering in dialoog te gaan, verkleinen. “We vragen al dagen een echte dialoog met de regering, maar we hebben nog geen antwoord gekregen”, klinkt het nog.

Vreedzame vrijdag

Vrijdag werd voor de zesde dag op rij massaal gedemonstreerd. Betogers verzamelden zich onder meer op het Onafhankelijkheidsplein in hoofdstad Minsk. Daar omhelsden en kusten mensen leden van de veiligheidsdiensten die een overheidsgebouw bewaakten.

De protestacties in de stad verliepen in tegenstelling tot voorgaande dagen vreedzaam. Mensen dansten en zongen zonder dat de politie ingreep. Er gingen volgens sommige schattingen weer tienduizenden mensen de straat op. Ook legden medewerkers van fabrieken in Minsk het werk neer.

Veiligheidstroepen traden eerder deze week nog hard op tijdens protesten. De politie zou naast demonstranten toen ook omstanders hebben afgevoerd. Betogers die weer vrijkwamen, vertelden in gevangenschap te zijn mishandeld, gemarteld en vernederd. Ook zaten cellen vaak overvol.

Een 27-jarige wiskundelerares vertelde dat ze drie dagen zonder voedsel is vastgehouden. Ze moest een cel voor vier personen delen met zo’n vijftig andere vrouwen. Toen ze vroegen om toiletpapier en tampons, kregen ze volgens de twintiger opdracht hun kleren te gebruiken om zich af te vegen. “Het is moeilijk om je zoiets voor te stellen in de 21ste eeuw”, zei de vrouw tegen het Franse persbureau AFP.

De demonstranten zijn boos vanwege de omstreden herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko, die al een kwart eeuw aan de macht is. Hij kreeg volgens officiële cijfers ruim 80 procent van de stemmen bij de verkiezing van afgelopen weekend. Tegenstanders denken dat er is gefraudeerd om Loekasjenko aan een nieuwe ambtstermijn te helpen.

