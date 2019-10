Oppositie wint verkiezingen in Kosovo KVE

07 oktober 2019

00u02

Bron: Belga 0 Kosovo heeft de oppositie de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de cijfers van de centrale kiescommissie van het land.

Na het tellen van driekwart van de stemmen blijken de oppositiepartijen Vetevendosje (Zelfbeschikking) en de Democratische Liga van Kosovo (LDK) respectievelijk 25,9 procent en 25,33 procent van de stemmen te hebben binnengehaald.

Ze doen daarmee een pak beter dan de twee belangrijkste partijen van de regeringscoalitie, de Democratische Partij van Kosovo (PDK) van president Hashim Thaçi (21,37 procent) en de AAK, de Alliantie voor de Toekomst van Kosovo (11,7 procent).

"We aanvaarden het verdict van het volk. De PDK gaat in de oppositie", verklaarde partijleider Kadri Veseli inmiddels. Eerder op de avond had de partij zich nog, net als de twee oppositiepartijen, uitgeroepen tot overwinnaar van de verkiezingen.