Oppositie Sudan weigert onderhandelingen met militaire overgangsraad te hervatten Redactie/IB

06 juni 2019

03u56

Bron: AD, ANP 0 De coalitie van oppositiegroepen in Sudan, de DFCF (De krachten van de Verklaring voor Vrijheid en Verandering), heeft het aanbod van de militaire overgangsraad om de gesprekken over de vorming van een burgerregering te hervatten, afgewezen.

Het aanbod komt enkele dagen na de gewelddadige aanval van veiligheidstroepen op een demonstratiekamp in de Sudanese hoofdstad Khartoum maandag. Daarbij zijn volgens artsen die banden hebben met de oppositie in Sudan zeker honderd mensen omgekomen. Tientallen lichamen zijn door de militairen in de Nijl gegooid.

Het hardhandige optreden volgde op een wekenlange ruzie tussen de heersende militaire raad en de oppositiegroeperingen. De gespannen, maar toch relatief vreedzame impasse over de toekomst van het land, is daarmee nu veranderd in een heftige confrontatie die dreigt nog verder te escaleren. De aanval was de ergste uitbarsting van geweld sinds het leger president Omar al-Bashir in april afzette na maanden van protesten tegen zijn heerschappij.

Onderhandelingen opgeschort

Na het harde optreden van maandag hebben protestleiders de onderhandelingen opgeschort. Het hoofd van de militaire raad, generaal Abdel-Fattah Burhan, schrapte vervolgens alle afgesproken punten uit de gesprekken en zei dat het leger een regering zou vormen om binnen zeven tot negen maanden verkiezingen te houden. Gisteren kwam de raad daar, mede door de internationale kritiek op het toenemende geweld, op terug.

De oppositie reageerde bij monde van Madani Abbas Madani, een van de leiders van de DFCF, dat het leger niet te vertrouwen is. “De raad heeft ons uitgenodigd de dialoog aan te gaan, maar boezemt op straat de burgers angst in.”

Het plaatsvervangend hoofd van de militaire raad, generaal Mohamed Hamdan Dagalo, algemeen bekend als Hemedti, zei in een toespraak op televisie dat de raad een “onderzoek” naar het recente geweld had bevolen.