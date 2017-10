Oppositie smeekt Puigdemont toch verkiezingen uit te roepen 21u50

Bron: Belga 0 AFP De belangrijkste oppositiepartij in het Catalaanse parlement heeft donderdag minister-president Carles Puigdemont gesmeekt om toch verkiezingen uit te roepen, om zo een voogdijschap van Madrid over Catalonië te vermijden. Daarnaast gaan in het Catalaanse parlement stemmen op om de resultaten van het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid vrijdag te implementeren.

"Er is nog tijd voor u om terug te keren naar de legaliteit en op te roepen tot verkiezingen", zei Inès Arrimadas van de centrumrechtse partij Ciudadanos, tijdens de zitting van het Catalaanse parlement.



Die zitting volgde op de aankondiging van Puigdemont dat hij geen vervroegde verkiezingen zal uitroepen, en dat het Catalaanse parlement zich moet beraden over het antwoord van het activeren van artikel 155 door de centrale regering. De Spaanse Senaat stemt vrijdag over de activering, waardoor Madrid het bestuur in Catalonië zou kunnen overnemen.



Door de bal in het kamp van het Catalaanse parlement te leggen, bestaat de kans dat het daar tot een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring komt. BBC-journaliste Katya Adler tweette dat het Catalaanse parlement vrijdag gaat stemmen over de onafhankelijkheid, als de Spaanse Senaat instemt met het ontnemen van Puigdemonts bevoegdheden.



Een woordvoerder van het Catalaanse parlement zei volgens haar ook dat vrijdag een voorstel zal voorgelegd worden aan de parlementariërs over het implementeren van de resultaten van het referendum van oktober.



Ook parlementslid Lluis Corominas van de coalitie van Puigdemont, Junts pel Si, deed tijdens de zitting van donderdag een gelijkaardige uitspraak. "Morgen zullen we voorstellen dat het antwoord op de agressie die artikel 155 belichaamt, het voortgaan wordt met het mandaat van de bevolking van Catalonië, zoals dat is gebleken uit het referendum van 1 oktober."



De opkomst voor de volksraadpleging bedroeg 43 procent, en daarvan stemde 90 procent voor de onafhankelijkheid van Catalonië.