Oppositie moet afschaffen referendum in Nederland toestaan kv en ib

20 februari 2018

23u40

Bron: Belga 3 Ondanks hevig verzet van de oppositie wordt het raadgevend referendum in Nederland afgeschaft en komt daar geen referendum meer over. Oppositiepartijen kraakten de argumenten van minister Kajsa Ollongen van Binnenlandse Zaken, haar partij D66 en de andere coalitiepartijen, maar die hielden voet bij stuk.

Groot kritiekpunt is dat het kabinet het raadgevend referendum afschaft en het tegelijkertijd onmogelijk maakt dat burgers hier nog hun mening over kunnen geven. De hele oppositie, zelfs de SGP, die tegenstander is van het referendum, steunt het voorstel van GroenLinks om dit alsnog mogelijk te maken. De christelijke partij betwijfelt of de afschaffing op de manier waarop het kabinet dit wil doen "staatsrechtelijk zuiver" is.

Motie van wantrouwen

De discussie was gisteren opnieuw bijzonder fel, net als donderdag, toen het tumultueuze debat werd onderbroken. Thierry Baudet van Forum voor Democratie moest van Kamervoorzitter Khadija Arib zelfs zijn woorden terugnemen toen hij minister Ollongren "sluipmoordenaar van de democratie" noemde. Een motie van wantrouwen van Baudet tegen Ollongren kreeg alleen steun van de PVV en de Partij voor de Dieren.

Toch waren ook andere oppositiepartijen keihard voor de minister en haar partij D66. SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak denkt dat als iets het wantrouwen in de politiek gaat voeden, het de manier is waarop de coalitie het referendum afschaft.

"Staatsrechtelijk zuiver"

De SGP vindt dat de afschaffing "staatsrechtelijk zuiver" moet gebeuren. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wijst erop dat het smoesje van minister Kajsa Ollongen van Binnenlandse Zaken om een nieuw referendum te blokkeren "juridisch effectief" is, maar dat dit nog niet betekent dat het "juridisch netjes" is. Ollongren trekt de wet met terugwerkende kracht in.

Om het wel netjes te doen moet volgens hem het normale traject, inclusief mogelijkheid tot een referendum, worden doorlopen.

D66-Kamerlid Rob Jetten hield vol dat het raadgevend referendum niet effectief is, maar zei ook dat de afschaffing "voor andere fracties in de coalitie belangrijker was dan voor ons".