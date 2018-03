Oppositie komt op straat tegen aangekondigde verkiezingen in Venezuela kv

18 maart 2018

01u55

Bron: Belga 1 In verschillende steden in Venezuela zijn zaterdag mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de presidentsverkiezingen op 20 mei. Daartoe was opgeroepen door de oppositie. Het gaat om de eerste manifestaties sinds de golf van betogingen tussen april en juli 2017 in het Zuid-Amerikaanse land. Die werden toen gewelddadig neergeslagen, met ruim 125 doden tot gevolg.

"De bijeenkomsten zijn een teken van verzet tegen een regime dat onze rechten met de voeten treedt", zegt Delsa Solorzano, parlementslid voor de centrumlinkse oppositiepartij UNT. "We eisen het recht terug om vrij te kiezen en het is daarom dat wij strijden voor verkiezingswaarborgen."

Tot de protestacties was opgeroepen door het nieuwe Frente Amplio (Breed Front), een beweging die gekant is tegen de aankondigde stembusgang. Traditioneel vinden presidentsverkiezingen in Venezuela in december plaats, maar de omstreden grondwetgevende vergadering - die de taken van het door de oppositie gedomineerde parlement overnam en waarin enkel vertrouwelingen van Maduro zetelen - besliste om ze dit jaar te vervroegen tot 20 mei. Maduro is daarbij kandidaat voor een nieuwe termijn tot 2025.

Het Frente Amplio onderscheidt zich van de Mesa de la Unidad Democrática (MUD/Tafel van de Democratische Eenheid), waarin een twintigtal oppositiepartijen zijn verenigd, omdat het Front ook vertegenwoordigers van onder meer universiteiten en ngo's bevat. De MUD, verzwakt door interne verdeeldheid, heeft ervoor gekozen om de verkiezingen te boycotten. Volgens de alliantie zijn er niet genoeg garanties dat de stembusgang eerlijk zal verlopen.