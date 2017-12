Oppositie in Venezuela mag niet meedoen aan verkiezingen TK

06u40

Bron: Belga 0 REUTERS President Maduro. De Venezolaanse president Nicolas Maduro zegt dat de belangrijkste oppositiepartijen uitgesloten zouden zijn bij de presidentsverkiezingen van 2018. Hij sluit hen uit omdat ze de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren geboycot hebben.

"Elke partij die niet heeft deelgenomen aan de verkiezingen vandaag en die opriep tot een boycot mag er niet meer aan deelnemen", zei de socialistische leider op een persconferentie. Hij zegt dat het om een "criterium van de nationale grondwettelijke vergadering" gaat. Die bestaat echter volledig uit aanhangers van het staatshoofd.

"We moeten ons nu voorbereiden op de presidentsverkiezingen", had Maduro eerder gezegd, toen de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen, door een groot deel van de oppositie geboycot, nog niet bekend waren. De presidentsverkiezingen staan gepland in december 2018, maar ze zullen wellicht al een trimester eerder plaatsvinden. Maduro, die verkozen werd in 2013, wil graag een tweede ambtstermijn, ondanks zijn lage populariteit. Het land bevindt zich in een ernstige economische crisis en Maduro krijgt internationaal kritiek op de manier waarop hij de bijhorende politieke crisis aanpakt.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn doorgaans weinig populair, en ook deze keer was er een lage opkomst. De PSUV, de partij van Maduro, bestuurt momenteel 242 steden, de oppositie slechts 76. De rest van de 335 steden is in handen van onafhankelijken. De drie belangijkste partijen van de Tafel van Democratische Eenheid (MUD) - de koepel van oppositiepartijen - weigerden kandidaten vooruit te schuiven voor zondag. Toch namen enkele formaties er onafhankelijk aan deel.