Oppositie Bolivia beschuldigt president Morales van manipulatie verkiezingsresultaten RL

22 oktober 2019

00u26

Bron: Belga 0 De Boliviaanse presidentskandidaat Carlos Mesa is bezorgd dat de regering de verkiezingsresultaten manipuleert om een tweede ronde tussen hem en president Evo Morales te voorkomen. Een eerste telling door de kiescommissie zondag gaf aan dat Morales 45 procent behaalde, terwijl Mesa het moest stellen met 38 procent.

Morales zou daarmee niet aan voldoende stemmen geraken om een tweede ronde op 15 december te vermijden. Daarvoor moet een kandidaat minstens 50 procent van de stemmen behalen, of 40 procent met tenminste 10 procentpunten voorsprong op de tweede kandidaat.

De kiesautoriteiten stopten echter, nog voor alle stemmen geteld waren, met het actualiseren van de resultaten. De voorlopige resultaten konden niet langer worden vrijgegeven, aangezien sommige regionale kiestribunalen al waren gestart met het aankondigen van de officiële resultaten, luidde het.

Mesa

Mesa twitterde maandag dat de regering op die manier een tweede ronde zou willen voorkomen. Minister van Communicatie Manuel Canelas reageerde dat de kiesautoriteiten nooit hadden beloofd om de volledige voorlopige resultaten te publiceren en maande de oppositie niet op te roepen tot protest voordat de officiële uitslag gekend is.

De 59-jarige Morales zegt overigens nog steeds in een directe overwinning te geloven. De stemmen die nog moeten binnenkomen zijn die uit afgelegen dorpen, waar zijn aanhang traditioneel gezien groot is.

Vierde termijn

In 2006 won Morales voor het eerst de presidentsverkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land. Hij was de eerste president van inheemse komaf. Tien jaar later probeerde hij de grondwet te wijzigen om er een vierde termijn als president aan vast te kunnen plakken. Dat omstreden voorstel werd afgewezen. Morales won vervolgens wel een rechtszaak, waarin werd geoordeeld dat het tegen zijn mensenrechten is om hem niet aan de verkiezingen deel te laten nemen. En dus is hij toch weer verkiesbaar.

Morales is in Latijns-Amerika de langstzittende machtshebber. Onder zijn leiding kende Bolivia een lange periode van politieke en economische stabiliteit. Maar door de langzame economische groei, mogelijke overheidscorruptie en anti-democratische praktijken lijken steeds meer Bolivianen zich van hem af te keren.