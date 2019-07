Oppas en drie kinderen komen om bij aanrijding door trein in Frankrijk kg

15 juli 2019

12u37

Bron: Belga 0 Bij een botsing van een trein met een auto op een spoorwegovergang in het Franse Avenay-Val-d’Or zijn vandaag een kinderoppas en drie kinderen omgekomen, zo hebben Franse media bericht. Er vielen ook enkele lichtgewonden.

Het ongeluk deed zich om 9.45 uur voor in Avenay-Val-d'Or. De wagen bevond zich op de sporen toen het werd getroffen door de trein. De vier inzittenden kwamen allen om: een volwassen vrouw en drie kinderen waar ze op paste. Twee van hen werden uit het voertuig geslingerd.



Het ging om een TER-trein, een regionale lijn, die reed tussen Epernay en Reims en 25 passagiers aan boord had. Vier van hen raakten lichtgewond. De machinist is in shock en krijgt gespecialiseerde hulp.



Het is niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De slagboom leek naar behoren te werken en was gesloten toen de trein op komst was. “Op het eerste gezicht heeft het voertuig de gesloten barrière geraakt toen de trein passeerde,” volgens burgemeester Philippe Maussire. Het parket van Reims heeft een onderzoek geopend.