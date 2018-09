Opnieuw zware aardbeving met kracht van 7,8 voor de kust van Fiji TTR

06 september 2018

18u44

Bron: Belga 0 Ter hoogte van de Fiji-eilanden in de Stille Oceaan heeft zich vandaag een zware aardbeving voorgedaan, zo heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut (USGS) gemeld.

De beving deed zich voor om 17.49 uur Belgische tijd en had een magnitude 7,8.

Het epicentrum bevond zich op 101 km ten oostzuidoosten van Suva, de hoofdstad van Fiji, op een diepte van 609 km.



Er zijn voorlopig geen meldingen van schade of slachtoffers. Volgens het Amerikaans Geofysisch Instituut is er geen dreiging van een tsunami.

Het is niet de eerste keer dat de Fiji-eilanden getroffen worden door een aardbeving. Op 19 augustus meldde de Amerikaanse geologische dienst USGS dat er sprake was van een aardbeving met een magnitude van 8,2. Er vielen toen geen gewonden.