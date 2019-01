Opnieuw zo’n 69.000 Franse ‘gele hesjes' op straat: “Mobilisatie van politie was nodig om herrieschoppers aan te houden" AW

26 januari 2019

22u14

Bron: Belga 0 In heel Frankrijk demonstreerden vandaag ongeveer 69.000 "gele hesjes” voor de elfde zaterdag op rij. Vorige zaterdag waren dat er nog 84.000 volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner veroordeelde het geweld door "relschoppers verkleed als gele hesjes".

Volgens de definitieve cijfers waren er in Parijs 4.000 mensen, tegenover 7.000 vorige week. Ook op andere plaatsen kwamen telkens enkele duizenden mensen bijeen, onder meer in Marseille en Lyon.



Castaner veroordeelde op Twitter het geweld waarmee de acties op sommige plaatsen gepaard gingen, en verzekerde dat de incidenten op de Place de la Bastille in Parijs onderzocht zouden worden. Een bekend lid van de gele hesjes raakte er zwaargewond aan zijn oog, terwijl hij de aankomst van de betogers filmde.

Je condamne avec la plus grande fermeté les violences et dégradations commises ce samedi encore, à Paris comme en province, par des casseurs camouflés en gilets jaunes. Christophe Castaner(@ CCastaner) link

Politiemacht

"De mobilisatie van de politie was ook deze zaterdag opnieuw nodig om wangedrag in bedwang te houden en herrieschoppers aan te houden", voegde Castaner toe. Ook in Toulouse en Dijon kwam het tot schermutselingen, net als in Montpellier, Avignon, Nantes en Évreux.

Meer over Christophe Castaner

Parijs