Opnieuw zilver voor België op EK quizzen, Noren blijken net iets te slim

11 november 2018

18u52

Bron: Belga 0 Op het Europees Kampioenschap quizzen in Venetië heeft België zilver behaald in de landencompetitie. In de finale moesten onze landgenoten de duimen leggen tegen Noorwegen. Individueel eindigden Tom Trogh en Ronny Swiggers respectievelijk op de tweede en de derde plaats.

Negentien landen gingen vrijdagavond de strijd aan in de voorrondes van de Nations Cup. Nico Pattyn, Gerben Smit, Ronny Swiggers en Tom Trogh sloten de voorronde als eerste af en maakten in de halve finale korte metten met Ierland. In de finale moest België het vanmiddag opnemen tegen Noorwegen, dat verrassend genoeg te sterk was voor titelverdediger en topfavoriet Engeland. De Noren kwamen in de finale vroeg op voorsprong en trokken uiteindelijk het laken met 88-72 naar zich toe.

In de individuele competitie wist Pat Gibson zijn Europese titel te verlengen. Gibson is één van de vaste panelleden in het BBC-quizprogramma Eggheads. Ondanks een moeizame start eindigde Leuvenaar Tom Trogh op slechts twee punten van de winnaar. Voormalig Europees kampioen Ronny Swiggers pakte de bronzen medaille. Aan de zijde van zijn Finse ploegmaat Tero Kalliolevo won de Oostendenaar wel goud in het koppeltoernooi.

Een opvallende deelnemer aan het individuele toernooi was Roelof de Vries, afgelopen zomer winnaar van de Nederlandse versie van 'De Slimste Mens'. De radiomaker finishte 153ste op 173 deelnemers uit 24 landen.

Ook in de themaquizzen presteerde de Belgische delegatie op hoog niveau. Lars Van Moer mag zich Europees kampioen noemen in de categorie Pop Music. In de themaquiz Visual Arts eindigden Jens Everaerdt en Nico Pattyn op een gedeelde derde plaats. Ten slotte pakte Tom Trogh nog brons in de categorie Digital and Technology.