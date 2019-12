Opnieuw zes migranten gered uit Kanaal NLA

31 december 2019

14u13

Bron: Belga 0 Zes migranten die probeerden om per boot het Verenigd Koninkrijk te bereiken zijn deze ochtend voor de kust van het Noord-Franse Duinkerke uit het water gehaald. Dat meldt de maritieme prefectuur. In totaal zijn op het Kanaal dit jaar 2.358 mensen gered.

De Franse en Britse autoriteiten registreerden in totaal 261 "oversteken" of "pogingen tot oversteken", vaak in kleine, overvolle opblaasbare bootjes, aldus de prefectuur van het Kanaal en de Noordzee.

Vanochtend werd rond 7 uur een boot in moeilijkheden gesignaleerd op ongeveer 11 kilometer ten noorden van Duinkerke. De zes opvarenden, waarvan er sommigen onderkoelingsverschijnselen hadden, werden naar de haven van Calais gebracht.

De autoriteiten hebben sinds zondagochtend al bijstand geleverd aan een vijftigtal migranten, die werden gered tijdens verschillende operaties.