Opnieuw vrouw doodgeschoten in Zweden, dit keer in hoofdstad Stockholm TT

28 augustus 2019

08u14

Bron: SVT, Expressen, Aftonbladet 6 Voor de tweede keer in enkele dagen tijd is in Zweden een vrouw om het leven gekomen bij een schietpartij. De vrouw stierf dit keer in Vällingby, in het noordwesten van Stockholm. Van de daders is geen spoor.

Bewoners belden vannacht rond 1.30 uur naar de politie omdat ze schoten hadden gehoord. Ter plaatse troffen agenten kogelhulzen en een gewonde vrouw in een appartement aan. Vanmorgen liet de politie weten dat de vrouw vannacht in het ziekenhuis is overleden aan haar verwondingen.

De omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk. De politie en de technische recherche kwamen vannacht nog massaal ter plaatse, onder andere ook met een helikopter. De omgeving is afgezet en buurtbewoners worden ondervraagd. Verschillende onder hen zouden een auto hebben zien en horen wegrijden op het moment dat de schoten gelost werden. Een getuige vertelt aan de openbare omroep SVT dat hij verschillende schoten hoorde, snel na elkaar “zoals een automatisch wapen”.



Maandag al kwam een jonge vrouw om het leven toen ze op straat neergeschoten werd in de zuidelijke stad Malmö. De vrouw droeg haar baby in haar armen, maar het kind raakte niet gewond. Wie er achter de aanslag zit, is nog altijd niet bekend, maar heel Zweden reageerde in schok op de dodelijke schietpartij op klaarlichte dag. Verschillende politici spraken hun afschuw uit.