Opnieuw vrienden: Washington plaatst Europese ambassadeur weer op het voorplan TT

04 maart 2019

07u30

Bron: Politico 0 De Verenigde Staten hebben de vertegenwoordiger van de Europese Unie in Washington DC opnieuw dezelfde status gegeven als een nationale ambassadeur. Bij de begrafenis van oud-president George H.W. Bush in december bleek de Europese ambassadeur plots een plaats achteruit gezet te zijn in de diplomatieke rangorde en gedegradeerd te zijn tot vertegenwoordiger van een ‘organisatie’.

Volgens de Amerikanen “is de Europese Unie een uiterst belangrijke organisatie en een van Amerika’s meest gewaardeerde partners bij het verzekeren van wereldwijde veiligheid en vooruitgang”, zo klinkt het in een mededeling van de Amerikaanse ambassadeur in de EU.

“Vanaf vandaag” zal het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de Europese vertegenwoordiging in Washington DC dan ook opnieuw erkennen als een echte ambassade. "De Verenigde Staten en de Europese Unie vormen een sterke macht als ze samenwerken, of het nu gaat om het genereren van jobs en economische groei, het uitzetten van internationale standaarden of het in toom houden van destabiliserende regimes. Europa’s veiligheid en succes zijn onlosmakelijk verbonden met die van de Verenigde Staten. Die samenwerking moet correct erkend worden.”

Die beslissing komt er na fel protest uit Europa toen begin december, bij de begrafenis van oud-president George H.W. Bush, de Europese ambassadeur plots ‘maar’ op dezelfde lijn stond als de vertegenwoordiger van een internationale organisatie en niet meer op de lijn van een ambassade van een erkende staat. Dat was voorheen wel altijd het geval. Europese diplomaten zagen er een voorteken in van de verkoelde relaties tussen de VS en de EU onder president Donald Trump.

Een reden voor de drie maanden durende ‘degradatie’ geven de Amerikanen vandaag niet, maar de beslissing ze ongedaan te maken komt er tegelijk met de aankomst van een nieuwe Europese ambassadeur. De Griek Stavros Lambrinidis volgde zoals al langer gepland op 1 maart de Ier David O’Sullivan op, die sinds 2014 ambassadeur was.