Opnieuw vogelgriep vastgesteld in Nederland

13 maart 2018

14u48

Bron: ANP

In Nederland heeft de vogelgriep opnieuw toegeslagen. Een eendenbedrijf in het Overijsselse Kamperveen is getroffen, bevestigen ingewijden. Alle 30.000 eenden op de boerderij worden geruimd en ook de andere maatregelen volgen die doorgaans na een uitbraak worden getroffen. Dat betekent dat in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf de komende maand een vervoersverbod geldt.