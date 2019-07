Opnieuw vijftigtal vluchtelingen gered voor kust van Libië ADN

04 juli 2019

21u04

Bron: Belga 0 Een Europese hulporganisatie heeft opnieuw gestrande migranten opgepikt voor de kust van Libië. Het gaat deze keer om 54 mensen die aan boord zaten van een bootje dat schipbreuk leed. Ze werden aan boord gehaald van de Alex Mediterranea, een schip van de Italiaanse ngo Mediterranea Saving Humans. Onder de 54 vluchtelingen zijn vier kinderen en elf vrouwen, van wie er drie zwanger zijn.

"We zijn bijzonder blij dat we 54 mensen uit de hel die Libië is kunnen bevrijden", meldt de ngo in een communiqué. Het schip moet nu onmiddellijk een veilige haven vinden, klinkt het nog.

Nieuwe crisis?

De Italiaanse extreemrechtse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die ngo-schepen met vluchtelingen aan boord de toegang weigert in Italië, heeft al laten weten dat het schip zich naar Tunesië moet begeven. Salvini's verzet opent de deur naar een nieuwe crisis, zoals eind vorige maand nog met de Sea-Watch 3.

Aan boord van de Sea-Watch zaten een tweetal weken lang veertig migranten vast. Uiteindelijk besliste de Duitse kapitein van het schip om tegen de orders van de Italiaanse overheid in toch aan te meren op Lampedusa. Daarbij kwam het tot een aanvaring met een boot van de douane. De kapitein werd opgepakt en onder huisarrest geplaatst, maar dinsdagavond kwam ze weer vrij.

54 naufraghi tratti in salvo da gommone in pessime condizioni, sono stati salvati e trasbordati a bordo della barca a vela Alex. 11 donne di cui tre incinte e una in gravi condizioni, bambini in fasce, uomini e ragazzi.

(foto @repubblica) pic.twitter.com/WCKu7GEVVN Mediterranea Saving Humans(@ RescueMed) link

Doden

Eerder op de dag meldde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dat bij een andere schipbreuk, deze keer voor de kust van Tunesië, zeker 80 mensen zijn omgekomen.

Daarnaast werd een vluchtelingencentrum in de buurt van de Libische hoofdstad Tripoli dinsdag gebombardeerd. Daarbij vielen volgens de VN nog eens 53 doden.