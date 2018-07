Opnieuw vertragingen voor treinen in Kanaaltunnel door problemen met airco TTR

27 juli 2018

12u56

Bron: Belga 0 Reizigers die de tunnel onder het Kanaal nemen, moeten ook vandaag geduld oefenen. Door problemen met de airconditioning als gevolg van de hitte, zijn er vertragingen tot twee uur.

"Het is een drukke dag, met veel mensen die op vakantie vertrekken. We zitten in een hittegolf en daar komt het probleem van de airconditioning bij in onze pendeltreinen, waarvan sommige wagons de warmte van de voertuigen - de warmte van de carrosserie en het motorblok die erg warm worden door het gebruik van de airco - niet kunnen absorberen", legde een woordvoerder van Eurotunnel uit.

Gisteren noteerde Groot-Brittannië de hoogste temperaturen van het jaar. In de Kanaaltunnel "liepen de vertragingen tot vier en vijf uur op, vandaag zitten we op ongeveer anderhalf uur, enkel aan de Britse kant. Dat komt omdat vandaag alle treinen in dienst zijn", voegde de woordvoerder eraan toe. Op Twitter meldde Eurotunnel rond 12.30 uur dat de vertragingen oplopen tot 2 uur, en ook om in te checken zijn er wachttijden tot 30 minuten. Passagiers die meer dan 2 uur op voorhand arriveren, moeten bovendien wachten om in te checken.

Annuleren

Eurotunnel besliste ook de retourtickets van één dag te annuleren, een "ongeziene" beslissing die de toestroom van passagiers moet beperken.

Eurotunnel raadt reizigers aan om drinkwater in te slaan en een pauze ("comfort break") in te lassen vooraleer ze in Folkestone arriveren. Eurotunnel deelt ook drinkwater uit, en ijsjes voor kinderen.

Gisteren liepen de vertragingen op tot vijf uur aan de Britse zijde.

Wie meer info wenst, kan daarvoor terecht op de website van Eurotunnel.