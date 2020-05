Opnieuw verschillende betogingen in Duitsland tegen coronamaatregelen NLA

23 mei 2020

17u19

Bron: ANP, Twitter 8 In verschillende Duitse steden hebben vandaag betogingen plaatsgevonden tegen de coronamaatregelen. Het ging volgens Duitse media veelal om kleine bijeenkomsten die zonder noemenswaardige incidenten verliepen. In Berlijn werden enkele tientallen demonstraties gemeld en waren 1.100 agenten opgetrommeld om alles in goede banen te leiden.

Drie bijeenkomsten in de hoofdstad moesten vroegtijdig worden beëindigd omdat er te veel mensen bij aanwezig waren. In Berlijn mogen maximaal vijftig personen samenkomen. Op het plein Am Großen Stern deelden agenten boetes uit aan mensen die hun aanwijzingen niet wilden opvolgen. Enkele betogers werden kort vastgehouden om hun identiteit te controleren, aldus de Berlijnse politie op Twitter. Voor de Rijksdag beledigden enkele demonstranten de politie, maar al snel liep het plein daar weer leeg. In Unter den Linden vond een demonstratie van 250 personen plaats, die de agenten beëindigden.

In Berlijn protesteren al twee maanden groepjes mensen tegen de inperking van de grondrechten vanwege de coronamaatregelen. Onder de tegenstanders bevinden zich veel complotdenkers en rechts-populistische betogers.

In München stond een demonstratie voor Vrijheid, Grondrechten en Zelfbestemming ingepland, maar door het slechte weer was de opkomst laag. Kort voordat die betoging zou beginnen op de Theresienwiese, trok een zware onweersbui over het terrein. Volgens de krant Bild werd de demonstratie daarop afgeblazen.

Ook in Neurenberg en Kempten was het weer slecht en stelden de aangekondigde protesten niet veel voor. In beide plaatsen ging het om niet meer dan enkele demonstranten.

Morgen staat nog een demonstratie van de AfD in Stuttgart op het programma. Een gerechtshof in de deelstaat Baden-Württemberg gaf daar vandaag de toestemming voor nadat de gemeente een verbod had opgelegd. Wel zijn er strenge voorwaarden gesteld. Zo mogen bijvoorbeeld niet meer dan honderd mensen deelnemen.

Dag van de grondwet

In Duitsland is 23 mei de dag van de grondwet. 71 jaar geleden, in 1949, ontstond de Duitse grondwet samen met de Bondsrepubliek Duitsland. Bondskanselier Angela Merkel greep die dag aan om opnieuw aan te geven dat de coronamaatregelen inderdaad een “beproeving” zijn voor de democratie, maar dat ze “noodzakelijk zijn”. “Dat hebben we ook altijd onderbouwd omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de waardigheid van mensen, zoals het ook staat in artikel 1 van onze grondwet”, aldus Merkel.

De voorzitter van het Duitse Constitutionele Hof, Stephan Harbarth, stelde vandaag tevreden vast dat de grondwet ook in deze tijden van pandemie standhoudt en zijn nut bewijst. “Corona werpt veel grondwettelijke vragen op. Maar de huidige situatie toont dat de grondwet ook in deze moeilijke perioden een voortreffelijk raamwerk is.”