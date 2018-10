Opnieuw verdachte opgepakt in zaak vermoorde Bulgaarse journaliste IB Redactie

10 oktober 2018

03u03

Bron: Belga 0 In Duitsland is een nieuwe verdachte opgepakt in verband met de moord op de Bulgaarse onderzoeksjournaliste Viktoria Marinova. Dat meldt de Bulgaarse krant 168 Chasa.

De verdachte zou een man tussen 20 en 30 jaar oud zijn. Hij zou Bulgarije zondag hebben verlaten en is opgepakt in Duitsland, waar zijn moeder woont. Volgens televisiezender TVN kende hij de journaliste niet.

Een Roemeen die eerder al was opgepakt, is inmiddels weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijzen.

lees verder onder de foto:

Collega’s vrezen dat de moord te maken heeft met Marinova’s onderzoek naar verduistering van EU-subsidies, waarbij invloedrijke zakenlui, politici en ook investeerders uit Rusland betrokken zouden zijn. Het laatste wat ze maakte voor haar televisiezender TVN, was een interview met een Bulgaarse en een Roemeense reporter die dezelfde zaak onderzochten. Die twee waren in september nog kort opgepakt door de Bulgaarse politie en zouden al bedreigd zijn geweest.

Derde journalist dit jaar vermoord in de EU

Het is al de derde keer in één jaar tijd dat er een journalist vermoord wordt in de EU terwijl die bezig was met een corruptieonderzoek. In oktober vorig jaar werd de Maltese reporter Caruana Galizia (53), bekend van de ‘Panama Papers’, door een autobom gedood. Wie de opdracht gaf om haar te vermoorden, is nog niet bekend. In februari werden de Slovaakse journalist Jan Kuciak (27) en zijn 27-jarige verloofde doodgeschoten bij hen thuis, te midden van een onderzoek naar belastingontduiking met linken naar de toenmalige premier. Ook daar is de opdrachtgever nog niet gevonden, maar de politie bevestigt Kuciaks werk als motief te beschouwen.